В Дании и Польше спорят о месте захоронения короля, давшего имя Bluetooth

Исследователи из Швеции и Польши спорят из-за места захоронения короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого Гормссона, прозвище которого дало название для популярной технологии беспроводной передачи данных Bluetooth.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Согласно средневековым хроникам, Гаральд Гормссон получил свое прозвище благодаря зубу, который имел синеватый цвет. Также считается, что король викингов был похоронен в соборе Роскиллеи в Дании в конце Х века.

Но польский исследователь Марек Крида в своей последней книге "Польша времен викингов" утверждает, что нашел курган под римско-католической церковью XIX века в польской деревне Вейково, что в северо-западной Польше, якобы содержащий останки Харальда.

В интервью AP Крида рассказал, что геологические спутниковые снимки, доступные на польском правительственном портале, указывают на округлую форму, похожую на могильный курган викингов.

Но шведский археолог Свен Росборн говорит, что Крида не права: если бы Харальда даже и похоронили в Вейково, то круган был бы в церковном дворе, а упомянутая польским исследователем церковь просто расположена на холме.

Сам Росборн семь лет исследовал историю Харальда I Синезубого после того, как в 2014 году 11-летняя девочка показала ему небольшой золотой диск размером в монету, который передавался в ее семье из поколения в поколение.

ФОТО: АР

Эксперты установили, что диск датируется Х веком, а на нем на латыни написано: "Харальд Гормсон, король Дании, Скания (историческая провинция на юге Швеции), Йомсборг (название крепости), Олдинбург".

Семья, которой принадлежит диск, заявила, что его нашли в 1841 году в гробнице под римско-католической церковью в упомянутом польском селе Вейково. Это и привело к спекуляциям на тему того, что именно там могли похоронить Харальда Синезубого.

Харальд был одним из последних королей викингов, правивших по территории современной Дании, Северной Германии и части Швеции и Норвегии. В своем королевстве он распространял христианство, к которому сам обратился из язычества.

По аналогии с тем, как Гаральд I Синезубый объединил большую часть Скандинавии, шведская компания Ericsson назвала в его честь технологию беспроводной связи. Логотип технологии, к слову, является руническим написанием инициалов короля.