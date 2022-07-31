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Чеські пожежники повернули пожертву від антиукраїнського політика

Неділя, 31 липня 2022, 19:07

Лідер чеської популістської партії SPD Томіо Окамура розкритикував уряд у підтримці України ціною проблем всередині країни.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на iDNES, Окамура повідомив, що його партія перерахувала пожертву в розмірі 50 000 крон (біля 1800 євро) "на допомогу пожежникам у гасінні пожежі в Грженську". 

"Уряд Фіали підтримує Україну, SPD — наших пожежників у Грженську",- написав Окамура.

У пожежній асоціації відреагували оперативно – там заявили, що повернуть пожертву назад.

"Здається абсолютно аморальним, щоб хтось красувався через те нещастя, яке ми тут переживаємо", — заявили в асоціації.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Національному парку Чеська Швейцарія триває вже більше тижня. Вогонь нині локалізовано на ділянці площею 5х2 кілометри. Загалом від спалаху постраждали 1200 гектарів лісових насаджень, а також кілька селищ. Евакуйовано близько 500 осіб. У гасінні задіяні й літаки зі Швеції.

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