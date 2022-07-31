Чешские пожарные вернули пожертвование от антиукраинского политика

Лидер чешской популистской партии SPD Томио Окамура подверг критике правительство в поддержке Украины ценой проблем внутри страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES, Окамура сообщил, что его партия перечислила пожертвование в размере 50 000 крон (около 1800 евро) "в помощь пожарным в тушении пожара в Грженске".

"Правительство Фиалы поддерживает Украину, SPD - наших пожарных в Грженске", - написал Окамура.

В пожарной ассоциации отреагировали оперативно, заявив, что вернут пожертвование обратно.

"Кажется абсолютно безнравственным, чтобы кто-то красовался из-за того несчастья, которое мы здесь переживаем", - заявили в ассоциации.

Напомним, масштабный пожар в Национальном парке Чешская Швейцария продолжается уже больше недели. Огонь локализован на участке площадью 5х2 километра. Всего вспышки пострадали 1200 гектаров лесных насаждений, а также несколько поселков. Эвакуировано около 500 человек. В тушении задействованы и самолеты из Швеции.