В Сербії заявили, що їх армія не перетинала кордон Косова

Міністерство оборони Сербії виступило з терміновою заявою, повідомивши, що сербська армія "жодним чином не заходила на територію Косово".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

"Через велику кількість дезінформації, яку адміністрація Приштини навмисно пускає в ефір і яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах і на певних веб-сайтах, і в якій стверджується, що нібито були якісь конфлікти між сербською армією та так званою "поліцією Косова", Міністерство оборони повідомляє, що армія "На даний момент Сербія не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії (прийнята у Сербії назва Косово)", - йдеться в заяві сербського Міноборони.

Нагадаємо, на півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Також ЗМІ повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Згодом стало відомо, що поліція Косова взяла під контроль два прикордонних переходи із Сербією.

В свою чергу, президент Сербії Александер Вучич натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе".