Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Сербії заявили, що їх армія не перетинала кордон Косова

Неділя, 31 липня 2022, 21:32

Міністерство оборони Сербії виступило з терміновою заявою, повідомивши, що сербська армія "жодним чином не заходила на територію Косово".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на  N1.

"Через велику кількість дезінформації, яку адміністрація Приштини навмисно пускає в ефір і яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах і на певних веб-сайтах, і в якій стверджується, що нібито були якісь конфлікти між сербською армією та так званою "поліцією Косова", Міністерство оборони повідомляє, що армія "На даний момент Сербія не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії (прийнята у Сербії назва  Косово)", - йдеться в заяві сербського Міноборони.

Нагадаємо, на півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини  про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Також ЗМІ повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Згодом стало відомо, що поліція Косова взяла під контроль два прикордонних переходи із Сербією.

В свою чергу, президент Сербії Александер Вучич   натякає на можливе військове вирішення конфлікту.  За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Косово Сербія

Статті

"Я знаю, що Україна має перемогти, але оптимістичний сценарій – щоби війна зупинилася"

Таня Файон: "Ми розуміємо, наскільки великою є ціна війни. На Західних Балканах була кривава війна ще у 90-х, і ми досі відчуваємо її ціну"
29 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Українська стратегія щодо Білорусі: що Київ має змінити якнайшвидше

Напад на українські міста з території Білорусі став для українців травмою, після якої відносини між народами доведеться відбудовувати фактично з нуля.
29 липня 2022 — Олександр Шевченко, для Європейської правди

Ефект Додона. Як глава МЗС Бельгії відмовляється вибачатися за візит у окупований Крим

Без чіткого вибачення та визнання того, що у 2021 році вона порушила закони України, глава МЗС Бельгії не зможе вести діалог з Києвом...
28 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда