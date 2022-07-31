В Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово
Министерство обороны Сербии выступило со срочным заявлением, сообщив, что сербская армия "никаким образом не заходила на территорию Косово".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.
"Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины намеренно пускает в эфир и которая распространяется через фейковые учетные записи в социальных сетях и на определенных веб-сайтах, и в которой утверждается, что якобы были какие-то конфликты между сербской армией и так называемой полицией Косово". , Министерство обороны сообщает, что армия "На данный момент Сербия не пересекала административную линию и никоим образом не заходила на территорию Косово и Метохии (принято в Сербии название Косово)", - говорится в заявлении сербского Минобороны.
Напомним, на севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
Также СМИ сообщают о сиренах и выстрелах по меньшей мере в двух городах на севере Косово.
Впоследствии стало известно, что полиция Косово взяла под контроль два пограничных перехода с Сербией.
В свою очередь, президент Сербии Александер Вучич намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".