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В Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово

Воскресенье, 31 июля 2022, 21:32

Министерство обороны Сербии выступило со срочным заявлением, сообщив, что сербская армия "никаким образом не заходила на территорию Косово".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

"Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины намеренно пускает в эфир и которая распространяется через фейковые учетные записи в социальных сетях и на определенных веб-сайтах, и в которой утверждается, что якобы были какие-то конфликты между сербской армией и так называемой полицией Косово". , Министерство обороны сообщает, что армия "На данный момент Сербия не пересекала административную линию и никоим образом не заходила на территорию Косово и Метохии (принято в Сербии название Косово)", - говорится в заявлении сербского Минобороны.

Напомним, на севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Также СМИ сообщают о сиренах и выстрелах по меньшей мере в двух городах на севере Косово.

Впоследствии стало известно, что полиция Косово взяла под контроль два пограничных перехода с Сербией.

В свою очередь, президент Сербии Александер Вучич намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".

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Косово Сербия

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