Після відставки Джонсона в Ірландії закликали Британію відмовитися від зміни угоди про Brexit

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін після повідомлення про відставку глави британського уряду Бориса Джонсона закликав його відмовитися від планів змінити в односторонньому порядку Північноірландський протокол.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Наші спільні обов’язки стосовно виконання Страстноп’ятничної угоди, а також плекання ширших двосторонніх відносин між нами, вимагають від нас співпраці в дусі поваги, довіри й партнерства", – йдеться в заяві Мартіна.

Він додав, що зараз виникла нагода "повернутися до справжнього духу партнерства і взаємоповаги, який необхідний для підтримання досягнень Страстноп’ятничної угоди", і закликав скасувати односторонні зміни до Північноірландського протоколу.

Нагадаємо, в середині уряд Британії оприлюднив план змін до угоди про вихід із ЄС, затвердженої у 2020 році, для вирішення проблеми руху товарів до Північної Ірландії.

Зміни стосуватимуться чотирьох аспектів: "складного процесу розмитнення, негнучких регулювань, невідповідностей в оподаткування й витратах і питань демократичного управління".

Британський уряд стверджує, що Північноірландський протокол не зміг вирішити цих проблем, а вони своєю чергою підривають Страстноп’ятничну угоду 1998 року, яка поклала край громадянській війні в Північній Ірландії.

ЄС раніше наголошував, що одностороння зміна домовленостей щодо Brexit є порушенням міжнародного права. Водночас Лондон наполягає, що зміни означають єдність Сполученого Королівства.

Зрештою Європейська комісія розпочала процедуру порушення проти Великої Британії через недотримання значних частин Протоколу щодо Ірландії/Північної Ірландії, підписаного в рамках угоди про Brexit.