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После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit

Суббота, 9 июля 2022, 09:28

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин после уведомления об отставке главы британского правительства Бориса Джонсона призвал его отказаться от планов изменить в одностороннем порядке Североирландский протокол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Наши общие обязанности по выполнению Страстнопятничного соглашения, а также создание более широких двусторонних отношений между нами, требуют от нас сотрудничества в духе уважения, доверия и партнерства", – говорится в заявлении Мартина.

Он добавил, что сейчас возник возможность "вернуться к настоящему духу партнерства и взаимоуважения, необходимого для поддержания достижений Страстнопятничного соглашения", и призвал отменить односторонние изменения в Североирландский протокол.

Напомним, в середине июня правительство Британии обнародовало план изменений к соглашению о выходе из ЕС, утвержденному в 2020 году, для решения проблемы движения товаров в Северную Ирландию.

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Изменения будут касаться четырех аспектов: "сложного процесса растаможивания, негибких регулировок, несоответствий в налогообложении и расходах и демократического управления".

Британское правительство утверждает, что Североирландский протокол не смог решить эти проблемы, а они в свою очередь подрывают Соглашение Страстной пятницы от 1998 года, которое положило конец гражданской войне в Северной Ирландии.

ЕС ранее отмечал, что одностороннее изменение договоренностей по Brexit является нарушением международного права. В то же время Лондон настаивает, что изменения означают единство Соединенного Королевства.

Позже Европейская комиссия начала процедуру против Великобритании из-за несоблюдения значительных частей Протокола по Ирландии/Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о Brexit.

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Ирландия Великобритания Brexit

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