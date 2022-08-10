До Естонії прибули вже понад 50 тисяч українців, які тікають від війни

З 28 лютого Естонія прийняла вже понад 50 000 українських військових біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

У вівторок, 9 серпня, до Естонії прибули ще 319 воєнних біженців з України, зокрема 62 дитини.

З біженців, що прибули напередодні, для 130 осіб Естонія є транзитним пунктом, тобто вони бажають продовжити шлях до іншої країни, свідчать дані Департаменту поліції та прикордонної охорони.

189 людей залишилися в Естонії.

Усього з 27 лютого Естонія прийняла 50 185 біженців з України.

Нагадаємо, 2 серпня до Києва приїздила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, головною метою візиту було обговорити питання й проблеми українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" вона зазначила, що українки зі статусом тимчасового захисту мають право їздити додому в Україну і після цього повертатися у ЄС.

Єврокомісарка пояснила також, що українські діти з початком навчального року повинні будуть йти до школи у тій країні, де оселилися.

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара.