Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єрка Естонії вдруге заразилась коронавірусом

Середа, 10 серпня 2022, 11:54

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила в середу, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Багато хто помічав, що в понеділок у мене не було голосу, але я списувала це на застуду, спричинену кондиціонером, тому що експрес-тести на коронавірус і в понеділок, і у вівторок були негативними. Однак до вечора понеділка у мене була висока температура .Сьогодні тест показав Covid", – написала Каллас у середу в Facebook.

"Я отримала вказівку від сімейного лікаря залишатися вдома щонайменше 48 годин після того, як симптоми пройдуть", - додала вона.

Каллас зазначила, що вестиме засідання уряду в четвер віртуально.

"На жаль, я змушена скасувати зустрічі та виступи, які вимагають відвідування", - додала вона.

У березні 2021 року Кая Каллас також хворіла коронавірусом.

У липні Єврокомісія попередила, що взимку на країни ЄС чекає нова хвиля коронавірусу.

Агентство охорони здоров’я Європейського Союзу рекомендувало другу ревакцинацію від COVID-19 для всіх людей, старших за 60 років.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Коронавірус

Статті

Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити

Туреччина може сама потрапити під санкції – за допомогу РФ в обходженні західних обмежень. Чи здатна загроза західних санкцій змусити Анкару змінити цю позицію?
10 серпня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди

Прискорення євроінтеграції: чого чекати українському бізнесу

Чи зможуть приватні та державні компанії "встигнути" за впровадженням посилених вимог і європейських стандартів? 
10 серпня 2022 — Аріо Дехгані, Володимир Стеценко, Baker McKenzie

Союз Орбана та Трампа. Як два одіозних лідери об'єднуються для спільних дій після 2024 року

"Україна – наш сусід. Вони мають нашу повну солідарність", – заявив Орбан, на додаток показавши, що і у цьому питанні готовий до жорсткої маніпуляції.
9 серпня 2022 — Ігор Мисловський, для Європейської правди