Прем’єрка Естонії вдруге заразилась коронавірусом

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила в середу, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Багато хто помічав, що в понеділок у мене не було голосу, але я списувала це на застуду, спричинену кондиціонером, тому що експрес-тести на коронавірус і в понеділок, і у вівторок були негативними. Однак до вечора понеділка у мене була висока температура .Сьогодні тест показав Covid", – написала Каллас у середу в Facebook.

"Я отримала вказівку від сімейного лікаря залишатися вдома щонайменше 48 годин після того, як симптоми пройдуть", - додала вона.

Каллас зазначила, що вестиме засідання уряду в четвер віртуально.

"На жаль, я змушена скасувати зустрічі та виступи, які вимагають відвідування", - додала вона.

У березні 2021 року Кая Каллас також хворіла коронавірусом.

У липні Єврокомісія попередила, що взимку на країни ЄС чекає нова хвиля коронавірусу.

Агентство охорони здоров’я Європейського Союзу рекомендувало другу ревакцинацію від COVID-19 для всіх людей, старших за 60 років.





