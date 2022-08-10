Румунія технічно готова постачати газ Молдові

Румунія технічно готова постачати природний газ до Молдови, розповів радник у канцелярії прем'єр-міністра Румунії Георгій Агафітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVR Moldova.

"Навіть якщо зима буде суворою, я не думаю, що вона перевищить те, що ми маємо в сховищах, і те, що ми виробляємо. Ми також ведемо переговори із зовнішніми партнерами щодо імпорту газу, який ми будемо проводити не лише для Румунії, але й для допомоги нашим сусідам, Республіці Молдова чи Україні, або іншим партнерам з ЄС", - сказав Агафітей.

Він запевнив, що для молдаван "достатньо газу", і державна компанія, яка займається транспортуванням газу, зуміла завершити роботи по з’єднанню між Румунією та Молдовою.

"Тепер газ може йти від нас до них. Якщо їм це потрібно, ми можемо їм це запропонувати", – зазначив також радник у канцелярії прем’єр-міністра Румунії.

Нагадаємо, під час візиту до Бухареста президентки Маї Санду 29 липня її румунський колега Клаус Йоганніс запевнив, що Румунія не покине Молдову і знайде рішення, в тому числі в питанні енергетичної безпеки.

Водночас, за словами Санду, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.