У Чорногорії працівники бару носять одяг із символом Z – посольство України чекає на реакцію влади
Середа, 10 серпня 2022, 19:01
Посольство України в Чорногорії звернулося до відповідних органів країни через дії адміністрації кафе "Руски Бар" у Подгориці, працівники якого на уніформі носять символ російської агресії – літеру Z.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар посольства у Facebook.
"Посольство України в Чорногорії жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України – літеру "Z", – йдеться в повідомленні.
"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", – наголошує українське посольство.
Про роботу "Руски Бар" у середу написало чорногорське видання Pobjeda, зауваживши, що в країні поширюються наративи, нібито війна в Україні стала наслідком "безбожжя", а носії символу Z – це просто "інша група, яка святкує День державності Чорногорії".
Нагадаємо, в липні у сербському місті Новий Сад перед початком традиційного міжнародного фестивалю ЕХІТ з’явилися кілька тисяч написів з літерою Z, які РФ використовує як символ агресії проти України.
Багато країн Європи запровадили відповідальність за демонстрацію символів на підтримку російської агресії проти України. Так, у Чехії вони прирівняні до нацистської свастики, а в Польщі за це загрожує до двох років позбавлення волі.