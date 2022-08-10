У Чорногорії працівники бару носять одяг із символом Z – посольство України чекає на реакцію влади

Посольство України в Чорногорії звернулося до відповідних органів країни через дії адміністрації кафе "Руски Бар" у Подгориці, працівники якого на уніформі носять символ російської агресії – літеру Z.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар посольства у Facebook.

"Посольство України в Чорногорії жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України – літеру "Z", – йдеться в повідомленні.

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", – наголошує українське посольство.

Фото: Pobjeda

Про роботу "Руски Бар" у середу написало чорногорське видання Pobjeda, зауваживши, що в країні поширюються наративи, нібито війна в Україні стала наслідком "безбожжя", а носії символу Z – це просто "інша група, яка святкує День державності Чорногорії".

Нагадаємо, в липні у сербському місті Новий Сад перед початком традиційного міжнародного фестивалю ЕХІТ з’явилися кілька тисяч написів з літерою Z, які РФ використовує як символ агресії проти України.

Багато країн Європи запровадили відповідальність за демонстрацію символів на підтримку російської агресії проти України. Так, у Чехії вони прирівняні до нацистської свастики, а в Польщі за це загрожує до двох років позбавлення волі.