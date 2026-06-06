В уряді Німеччини пропонують посилити законодавство щодо згоди на секс

Міністерка юстиції Німеччини висловилася за посилення формулювань законодавства щодо згоди на секс, запровадивши принцип, що "лише "так" означає "так" – замість діючого підходу, що "ні" означає "ні".

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Федеральна міністерка юстиції Німеччини Стефані Губіг виступає за внесення змін до чинного кримінального законодавства щодо того, що вважати сексом за взаємною згодою.

Вона пропонує застосовувати жорсткіший підхід про те, що "лише "так" означає "так" – замість діючого з 2016 року підходу, що "ні" означає "ні". Відтак сексуальний акт вважатиметься таким, що був за взаємною згодою, лише якщо усі сторони чітко висловили свою згоду та були у стані, коли усвідомлювали свої дії.

Такий принцип вже діє у Швеції, Франції, Іспанії. Влітку 2025 року відповідні зміни підтримав парламент Норвегії.

Губіг планує обговорити це питання у межах урядової коаліції. У федеральному уряді вже є широка підтримка того, щоб запровадити цей підхід у законодавстві щодо неповнолітніх.

"Думаю, що ми зараз маємо також обговорити з коаліцією, чи можемо ми зробити повноцінний крок", – сказала міністерка. Вона зазначила, що це забезпечить кращий захист постраждалих і чіткіші правила.

За чинним німецьким законодавством, зґвалтуванням може вважатись лише той випадок, коли сторона, яка не бажала сексу, чітко заявила про небажання. З 2016 року, відколи діє принцип "ні" означає "ні", вже не вимагається, щоб людина фізично чинила опір, аби згодом могли визнати, що секс відбувся проти її волі.

Раніше у Німеччині почали прийняття законопроєкту, який передбачає суттєве посилення покарання за зґвалтування та пограбування із застосуванням так званих "нокаут-крапель".