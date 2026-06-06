Президент Литви привітав рішення про переформатуванння коаліції та розрив з ультраправими

Президент Литви Гітанас Науседа привітав рішення ключової партії в урядовій коаліції про її переформатування та припинення співпраці із суперечливою "Зорею Німану".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа після оголошення Литовських соціал-демократів про припинення співпраці із "Зорею Німану" привітав це рішення.

"Це довгоочікуване рішення. Передумовами для нього були не лише нещодавня риторика лідера "Зорі Німану", сумніви щодо обставин фінансування його партій, але й неконструктивна позиція партії стосовно законів, що мають ключове значення для безпеки Литви", – зазначив президент у письмовому коментарі.

"Партії, які формують керівну коаліцію, можуть мати різні погляди на багато питань, але коли їх не об’єднує нічого (...), то це проблема", – додав він.

Гітанас Науседа висловив сподівання що переформатування уряду внаслідок цього рішення не займе тривалий час і вже скоро він повернеться до вирішення актуальних проблем.

"Я готовий до конструктивної співпраці з новою більшістю", – додав президент.

Нагадаємо, вдень 6 червня Литовські соціал-демократи вирішили розірвати коаліційну угоду із суперечливою ультраправою партією "Зоря Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Проблеми у литовській коаліції назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді висловив сумніви, що нинішня керівна коаліція протримається до виборів до Сейму 2028 року. У квітні він закликав шукати їй альтернативи.