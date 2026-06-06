У Латвії офіційно почався передвиборчий період перед виборами до Сейму

У Латвії з 6 червня починається період передвиборчої кампанії перед осінніми виборами до Сейму.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

З суботи 6 червня у Латвії офіційно розпочинається період передвиборчої кампанії перед виборами до Сейму, що відбудуться 3 жовтня.

Упродовж цього часу політичні партії та ЗМІ повинні будуть дотримуватися встановлених правил та заборон, визначених законодавством, а відповідні органи починають моніторинг щодо можливих порушень правил ведення кампанії.

Зокрема, йдеться про маркування політичної реклами. Цьогорічним нововведенням є обов’язок маркувати відео та графічні матеріали, якщо у процесі створення використовувався штучний інтелект; у разі підозри на такі порушення для аналізу залучатимуть спеціальний експертний центр з ШІ.

Учасникам передвиборчого процесу заборонено використовувати у своїй кампанії фейкові/анонімні облікові записи у соцмережах та на інших платформах, їх будуть цілеспрямовано виявляти.

За порушення правил ведення кампанії у Латвії загрожує штраф до 500 євро для фізосіб та до 7100 євро для юридичних осіб і політичних партій.

Нагадаємо, наприкінці травня у Латвії затвердили новий уряд на чолі з Андрісом Кулбергсом після розпаду попередньої урядової коаліції. Тригером для цього стала відставка міністра оборони на тлі критики через інциденти із "заблукалими" українськими безпілотниками.

Детальніше про те, що спровокувало політичну кризу у Латвії перед виборами – у статті Атака ЗСУ, що розвалила уряд: чи зіпсує відносини України та Латвії удар по нафтобазі.