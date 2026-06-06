У Норвегії думають, що робити з популярністю енергетиків серед підлітків

Останнє дослідження у Норвегії щодо споживання енергетиків неповнолітніми підтвердило їхню загрозливу популярність та актуалізувало питання про те, чи достатньо останнього обмеження – заборони продажу молодим людям до 16 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі NRK.

Щойно оприлюднене дослідження від Інституту громадського здоров’я Норвегії показало, що у 2025 році кількість молодих людей, які регулярно споживають енергетичні напої, знову зросла.

Більше половини опитаних молодих людей віком 13-15 років сказали, що споживали енергетичні напої, багато з них – регулярно.

У 2024-2025 роках у цій віковій групі 36% опитаних сказали, що пили енергетики щонайменш раз на тиждень, 7% – щодня.

За словами науковців, найбільш тривожним фактором є високий вміст кофеїну у цих напоях. За частого споживання це більші дози, ніж ті, що є умовно безпечними для неповнолітніх. Споживання енергетиків підвищує ризики розладів сну, а якщо випити кілька напоїв поспіль, не виключені не лише порушення сну, а й більш серйозні наслідки для здоров’я.

При цьому, дослідження підтвердило, що небагато молодих людей розуміють, що енергетичні напої мають свої ризики. Лише 29% сказали, що уникають споживання енергетиків пізно увечері.

З нового року в країні набула чинності заборона на продаж енергетиків підліткам до 16-річного віку, згадане дослідження починало збір даних ще до запровадження цього нововведення.

Міністр охорони здоров’я Ян Крістіан Вестре зазначив, що цифри у дослідженні викликають стурбованість і запровадженого кроку, можливо, вже недостатньо.

"Водночас, я дуже радий, що уряд заборонив енергетики для дітей та молоді до 16 років. Думаю, дослідження чітко доводить, що це було абсолютно правильне рішення. Переконаний, що магазини будуть поважати цю заборону", – зазначив він.

На питання про те, чи розглядається підвищення вікового обмеження, міністр сказав, що під час дискусій щодо вже запровадженої заборони такі голоси лунали.

"Ми знайшли збалансоване рішення, на яке погодився Стортинг. Тож ми будемо спостерігати за розвитком ситуації. Можливо, будуть потрібні додаткові заходи", – сказав Ян Крістіан Вестре.

Він зазначив, що може йтися не лише про категоричні заборони – наприклад, спершу варто почати просвітницьку роботу, інформуючи підлітків і батьків про ризики, пов’язані з передозуванням кофеїну.

Нагадаємо, у Нідерландах планують підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби, до 21.

У Британії погодили "історичний" проєкт закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 2008 року.