У США члена команди одного з конгресменів судитимуть за пронесення зброї у Капітолій

Члену команди одного з конгресменів у Палаті представників США висунули звинувачення у зв’язку з пронесенням зброї до Капітолію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN на основі отриманих документів, які передають до суду.

Керівнику офісу члена Палати представників, республіканця від Техасу Піта Сешнса, висунули звинувачення у зв’язку з нелегальним пронесенням вогнепальної зброї у комплекс Капітолію.

Луїс Ангел Вега у п’ятницю заслухав звинувачення у вищому суді Вашингтона, Округ Колумбія. Його звинувачують у носінні вогнепальної зброї за межами домівки без відповідного дозволу та її пронесенні у Капітолій.

Інцидент, про який йдеться, стався ще у грудні. Співробітники служби безпеки Капітолію під час рутинної перевірки на вході виявили у речах Вега пістолет і набої. Тоді йому просто сказали віднести зброю у машину та повертатися для повторної перевірки, проте випадок був зафіксований і призвів до спілкування Вега з поліцією тиждень потому.

У подальшому з’ясувалось, що чоловік не мав дозволу на носіння зброї. До того він часто заходив до Капітолію разом із Сешнсом, який звільнений від перевірок.

Наступне судове засідання призначене на 10 червня.

Нагадаємо, наприкінці травня поблизу Білого дому вдруге за місяць сталася стрілянина, нападник загинув.

25 квітня пролунали постріли під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі Вашингтона, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп; у команді Трампа називають це третьою спробою замаху на нього.