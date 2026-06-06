Прем’єр Угорщини анонсував закон про "повну трансформацію" державних ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував внесення до парламенту законопроєкту про "докорінну трансформацію" державних ЗМІ, які в епоху Віктора Орбана були перетворені на інформаційний рупор влади.

Про це він заявив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

6 червня Мадяр повідомив, що наступного тижня уряд внесе законопроєкт, який запустить "повну трансформацію" державних медіа.

"Наша мета – забезпечити збалансоване висвітлення подій. Новини – це святе, думка має бути вільною", – заявив угорський прем’єр.

Раніше угорська поліція почала розслідування щодо компаній одного з найвідоміших медіамагнатів країни, який упродовж багатьох років отримував великі державні контракти за часів уряду Віктора Орбана.

Про контроль влади над інформаційним простором у часи прем’єрства Орбана читайте у статтях "Міністерство правди Орбана. Як працює антиукраїнська та антизахідна пропаганда в Угорщині",

а також Як Орбан побудував імперію пропаганди для закордонних угорців, включно з Закарпаттям.