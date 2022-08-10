У МЗС пояснили, чому обрали Швейцарію для представлення інтересів України в РФ

Міністерство закордонних справ підтвердило досягнення принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, наданого "Європейській правді".

"Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - йдеться у коментарі.

У МЗС пояснили, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.

"МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів. Як відомо, українські дипломатичні установи на території РФ відсутні", - зазначив Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії щодо можливого представництва Берном інтересів України.

У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Як відомо, 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.