Уряд Німеччини "не має єдиної позиції" щодо заборони видачі віз росіянам

Представники федерального уряду Німеччини в середу відреагували на вимоги припинити видачу віз росіянам через російську збройну агресію в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт зазначив, що в Берліні відповідну ініціативу взяли до відома і очікують на обговорення цієї теми на рівні глав МЗС країн ЄС.

"Наразі ми обговорюємо в Євросоюзі, який вигляд може мати сьомий пакет санкцій і які компоненти він може містити. Тут відіграє роль і тема віз. З цього питання поки що немає єдиної позиції, в тому числі і на рівні федерального уряду", – зазначив він.

"У принципі, ми всіляко прагнемо ухвалювати єдині для ЄС правила. Ця сила, яку ми продемонстрували і в межах нинішнього конфлікту з агресором Росією. Ми прагнемо до того, щоб діяти максимально єдино на європейському рівні", – додав представник уряду Німеччини.

Своєю чергою представниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе зазначила, що від заборони на видачу віз росіянам постраждають не тільки туристи з РФ.

"Йдеться тут не тільки про російських туристів, але, приміром, і про представників громадянського суспільства. Йдеться про школярів, студентів, візи для близьких родичів громадян країн ЄС або громадян Росії, які проживають на території Євросоюзу. Предметом дискусії стало б дуже широкий коло осіб", – пояснила вона.

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

У Єврокомісії заявили, що готові йти далі у справі запровадження нових санкцій проти РФ, але це компетенція держав-членів.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.