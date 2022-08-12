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Естонія збирається розробити комплексний пакет заходів військової підтримки України

П'ятниця, 12 серпня 2022, 09:30

Найближчим часом уряд Естонії хоче виробити комплексний пакет військової підтримки для України.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Ми не повинні забувати, що рішення про підтримку України сьогодні також зміцнюють нашу власну безпеку та позбавляють Росію можливості діяти непередбачено у нашому регіоні", - заявив Певкур.

Напередодні у Копенгагені Ханно Певкур взяв участь в організованій Данією та Британією зустрічі 24 країн з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити продовження надання військової допомоги Україні.

"Сьогодні настав переломний момент у війні. Військова допомога допомогла Україні захистити свою країну від російської агресії. Однак щоб виграти війну, Україні потрібна наша постійна підтримка", - сказав Певкур.

"Допомога Естонії Україні була значною, але ми не повинні втомлюватися, і тому я ціную ініціативу союзників зібратися разом і знайти способи, якими ми можемо ще більше підтримати Україну, збільшивши навчання та обсяги продукції європейської збройової промисловості, що їй надається", - додав міністр оборони.

Естонія надала Україні військову допомогу на суму близько 245 мільйонів євро, включаючи протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, протитанкові міномети, протитанкові гранатомети, міномети та інше обладнання.

У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні польовий госпіталь та медичне приладдя на суму близько 10 мільйонів євро.

На зустрічі в Копенгагені міністри оборони також обговорили дії Росії та ситуацію, що змінилася у сфері безпеки.

Певкур також провів окремі зустрічі з міністрами оборони України, Швеції та Британії для обговорення двосторонньої співпраці у галузі оборони.

Нагадаємо, на конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро).

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Естонія Війна з РФ

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