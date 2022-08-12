Естонія збирається розробити комплексний пакет заходів військової підтримки України
Найближчим часом уряд Естонії хоче виробити комплексний пакет військової підтримки для України.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
"Ми не повинні забувати, що рішення про підтримку України сьогодні також зміцнюють нашу власну безпеку та позбавляють Росію можливості діяти непередбачено у нашому регіоні", - заявив Певкур.
Напередодні у Копенгагені Ханно Певкур взяв участь в організованій Данією та Британією зустрічі 24 країн з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити продовження надання військової допомоги Україні.
"Сьогодні настав переломний момент у війні. Військова допомога допомогла Україні захистити свою країну від російської агресії. Однак щоб виграти війну, Україні потрібна наша постійна підтримка", - сказав Певкур.
"Допомога Естонії Україні була значною, але ми не повинні втомлюватися, і тому я ціную ініціативу союзників зібратися разом і знайти способи, якими ми можемо ще більше підтримати Україну, збільшивши навчання та обсяги продукції європейської збройової промисловості, що їй надається", - додав міністр оборони.
Естонія надала Україні військову допомогу на суму близько 245 мільйонів євро, включаючи протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, протитанкові міномети, протитанкові гранатомети, міномети та інше обладнання.
У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні польовий госпіталь та медичне приладдя на суму близько 10 мільйонів євро.
На зустрічі в Копенгагені міністри оборони також обговорили дії Росії та ситуацію, що змінилася у сфері безпеки.
Певкур також провів окремі зустрічі з міністрами оборони України, Швеції та Британії для обговорення двосторонньої співпраці у галузі оборони.
Нагадаємо, на конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі понад 11 мільярдів данських крон (1,5 мільярда євро).