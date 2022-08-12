Эстония собирается разработать комплексный пакет мер военной поддержки Украины

В ближайшее время правительство Эстонии хочет выработать комплексный пакет военной поддержки для Украины.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы не должны забывать, что решения о поддержке Украины сегодня также укрепляют нашу собственную безопасность и лишают Россию возможности действовать непредсказуемо в регионе", - заявил Певкур.

Накануне в Копенгагене Ханно Певкур принял участие в организованной Данией и Великобританией встрече 24 стран с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить продолжение оказания военной помощи Украине.

"Сегодня наступил переломный момент в войне. Военная помощь помогла Украине оградить свою страну от российской агрессии. Однако чтобы выиграть войну, Украине нужна наша постоянная поддержка", - сказал Певкур.

"Помощь Эстонии Украине была значительной, но мы не должны уставать, и поэтому я ценю инициативу союзников собраться вместе и найти способы, которыми мы можем еще больше поддержать Украину, увеличив обучение и объемы предоставляемой ей продукции европейской оружейной промышленности", - добавил министр. обороны.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 245 миллионов евро, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые минометы, противотанковые гранатометы, минометы и другое оборудование.

В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине полевой госпиталь и медицинские принадлежности на сумму около 10 миллионов евро.

На встрече в Копенгагене министры обороны также обсудили действия России и изменившуюся ситуацию в сфере безопасности.

Певкур также провел встречи с министрами обороны Украины, Швеции и Британии для обсуждения двустороннего сотрудничества в области обороны.

Напомним, на конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене была достигнута договоренность оказать Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро).