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В Англії оголошено посуху через надзвичайно спекотну погоду

П'ятниця, 12 серпня 2022, 15:13

Британська агенція з охорони навколишнього середовища оголосила, що посуха розповсюдилась на більшості території Англії.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Посуху офіційно оголошено у восьми районах південної, центральної та східної Англії. Це означає, що компанії водопостачання можуть почати оголошувати про більш суворі заходи щодо збереження запасів.

Частини західної, південної, центральної та східної Англії були оголошені "посушливими" після засідання Національної групи із посухи у п'ятницю. За даними Метеобюро, Англія, яка зазвичай асоціюється з дощовою погодою, зафіксувала найпосушливіший липень з 1935 року.

"Нинішні високі температури, з якими ми стикаємося, посилили навантаження на дику природу та наше водне середовище", — сказав Харві Бредшоу, голова Національної групи із посухи.

Однак посуха торкнулася не лише Англії. За даними Європейської обсерваторії посухи, дані за кінець липня показують, що 47% країн Європейського союзу стикаються з умовами попередження про посуху, а 17% перебувають на рівні небезпеки.

Як повідомлялося раніше, витік Темзи висох під час посухи - річкові експерти кажуть, що це сталося вперше, тоді як синоптики попереджають про подальші високі температури.

Нагадаємо, на тлі екстремальної спеки у найдовшій річці Європи – Дунаї – рівень води впав до критично низького рівня, загрожуючи судноплавству.

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