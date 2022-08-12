В Англии объявлена засуха из-за жаркой погоды

Британское агентство по охране окружающей среды объявило, что засуха распространилась практически на всей территории Англии.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Засуха официально объявлена в восьми районах южной, центральной и восточной Англии. Это означает, что компании водоснабжения могут начать объявлять о более строгих мерах по сохранению запасов.

Части западной, южной, центральной и восточной Англии были объявлены "засушливыми" после заседания Национальной группы по засухе в пятницу. По данным Метеобюро, Англия, обычно ассоциирующаяся с дождливой погодой, зафиксировала самый засушливый июль с 1935 года.

"Нынешние высокие температуры, с которыми мы сталкиваемся, усугубили нагрузку на дикую природу и нашу водную среду", — сказал Харви Брэдшоу, председатель Национальной группы по засухе.

Однако засуха коснулась не только Англии. По данным Европейской обсерватории засухи, данные за конец июля показывают, что 47% стран Европейского союза сталкиваются с условиями предупреждения о засухе, а 17% находятся на уровне опасности.

Как сообщалось ранее, исток Темзы высох во время засухи - речные эксперты говорят, что это произошло впервые, тогда как синоптики предупреждают о дальнейших высоких температурах.

Напомним, на фоне экстремальной жары в самой длинной реке Европы – Дунае – уровень воды упал до критически низкого уровня, угрожая судоходству.