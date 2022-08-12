Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Англии объявлена засуха из-за жаркой погоды

Пятница, 12 августа 2022, 15:13

Британское агентство по охране окружающей среды объявило, что засуха распространилась практически на всей территории Англии.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Засуха официально объявлена в восьми районах южной, центральной и восточной Англии. Это означает, что компании водоснабжения могут начать объявлять о более строгих мерах по сохранению запасов.

Части западной, южной, центральной и восточной Англии были объявлены "засушливыми" после заседания Национальной группы по засухе в пятницу. По данным Метеобюро, Англия, обычно ассоциирующаяся с дождливой погодой, зафиксировала самый засушливый июль с 1935 года.

"Нынешние высокие температуры, с которыми мы сталкиваемся, усугубили нагрузку на дикую природу и нашу водную среду", — сказал Харви Брэдшоу, председатель Национальной группы по засухе.

Однако засуха коснулась не только Англии. По данным Европейской обсерватории засухи, данные за конец июля показывают, что 47% стран Европейского союза сталкиваются с условиями предупреждения о засухе, а 17% находятся на уровне опасности.

Как сообщалось ранее, исток Темзы высох во время засухи - речные эксперты говорят, что это произошло впервые, тогда как синоптики предупреждают о дальнейших высоких температурах.

Напомним, на фоне экстремальной жары в самой длинной реке Европы – Дунае – уровень воды упал до критически низкого уровня, угрожая судоходству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания климат

Статьи

Трамп готовится к реваншу: что может помешать экс-президенту вернуться в Белый дом

Промежуточные выборы в ноябре могут привести к усилению позиций Дональда Трампа, что сделает вполне реалистичными его президентские амбиции.
12 августа 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Борьба за Беларусь: зачем Украине устанавливать отношения с "теневым правительством" Тихановской

Украинские власти не общаются ни с самопровозглашенной властью Беларуси, ни с антилукашенковской оппозицией – и, как следствие, мы теряем поддержку даже оппозиционных лидеров мнений.
11 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Курс на одну из сильнейших армий Европы: как Польша модернизирует свои вооруженные силы

Защита восточного фланга НАТО становится все более актуальной, и в польском правительстве предпочитают опираться не только на союзников по Альянсу, но и на собственные силы.
11 августа 2022 — Станислав Желиховский , для Европейской правды