Байден у листопаді може зустрітися із Сі Цзіньпінем – WSJ

Китай готує перший з початку пандемії коронавірусу візит свого лідера Сі Цзіньпіна за кордон восени, у межах якого він може зустрітися з президентом США Джо Байденом – це буде їхня перша зустріч з моменту обрання останнього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Очікується, що перший закордонний візит з початку 2020 року Сі Цзіньпін здійснить до країн Південно-Східної Азії. Зокрема він планує взяти особисту участь у саміті "Групи двадцяти" на індонезійському острові Балі, що відбудеться 15-16 листопада.

Після цього Сі Цзіньпін вирушить до Бангкока, де візьме участь у засіданні форуму Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. За даними WSJ, саме в межах цього заходу готується потенційна зустріч лідерів США і КНР.

Міністерство закордонних справ Китаю і Білий дім на запити видання не підтвердили і не спростували інформацію про можливий візит Байдена і Сі Цзіньпіна.

Повідомлення про нього виникли на тлі чергової кризи у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, викликаної візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань – частково визнану острівну державу, який КНР вважає своєю територією.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів. Крім того, Китай у п'ятницю припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.