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Байден в ноябре может встретиться с Си Цзиньпинем – WSJ

Пятница, 12 августа 2022, 19:00

Китай готовит первый с начала пандемии коронавируса визит своего лидера Си Цзиньпина за границу осенью, в рамках которого он может встретиться с президентом США Джо Байденом – это будет их первая встреча с момента избрания последнего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ожидается, что первый заграничный визит с начала 2020 года Си Цзиньпин совершит в страны Юго-Восточной Азии. В частности, он планирует принять личное участие в саммите "Группы двадцати" на индонезийском острове Бали, который состоится 15-16 ноября.

После этого Си Цзиньпин отправится в Бангкок, где примет участие в заседании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По данным WSJ, именно в рамках мероприятия готовится потенциальная встреча лидеров США и КНР.

Министерство иностранных дел Китая и Белый дом по запросам издания не подтвердили и не опровергли информацию о возможном визите Байдена и Си Цзиньпина.

Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, вместо этого будут "регулярные патрули"

Сообщения о нем возникли на фоне очередного кризиса в отношениях между Вашингтоном и Пекином, вызванного визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань – частично признанное островное государство, которое КНР считает своей территорией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая объявило о введении персональных санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай в пятницу прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.

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Китай США

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