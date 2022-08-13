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США відреагували на заяви окупантів щодо "суду" над полоненими іноземцями

Субота, 13 серпня 2022, 09:42

Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що донецькі бойовики зібралися судити п’ятьох полонених іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великої Британії, Швеції та Хорватії, висунуті незаконною владою на сході України. Росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом військовополонених" - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що донецькі бойовики 15 серпня почнуть розглядати "кримінальну справу" п'яти полонених іноземців.

За інформацією ЗМІ, обвинувачені: громадянин Швеції Матіас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а також британці Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

Якщо провину іноземців буде доведено, їм може загрожувати страта.

9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до страти трьох іноземних бійців, які захищали Україну: британців Ейдена Ейсліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.

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