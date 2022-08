США відреагували на заяви окупантів щодо "суду" над полоненими іноземцями

Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що донецькі бойовики зібралися судити п’ятьох полонених іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великої Британії, Швеції та Хорватії, висунуті незаконною владою на сході України. Росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом військовополонених" - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

We are concerned by reports of British, Swedish & Croatian nationals being charged by illegitimate authorities in eastern Ukraine. Russia and its proxies have an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war.