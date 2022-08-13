США відреагували на заяви окупантів щодо "суду" над полоненими іноземцями

Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що донецькі бойовики зібралися судити п’ятьох полонених іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великої Британії, Швеції та Хорватії, висунуті незаконною владою на сході України. Росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом військовополонених" - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

We are concerned by reports of British, Swedish & Croatian nationals being charged by illegitimate authorities in eastern Ukraine. Russia and its proxies have an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 13, 2022

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що донецькі бойовики 15 серпня почнуть розглядати "кримінальну справу" п'яти полонених іноземців.

За інформацією ЗМІ, обвинувачені: громадянин Швеції Матіас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а також британці Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

Якщо провину іноземців буде доведено, їм може загрожувати страта.

9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до страти трьох іноземних бійців, які захищали Україну: британців Ейдена Ейсліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.