США отреагировали на заявления оккупантов о "суде" над пленными иностранцами

Соединенные Штаты озабочены сообщениями о том, что донецкие боевики собрались судить пятерых пленных иностранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены сообщениями об обвинениях против граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, выдвинуты незаконными властями на востоке Украины. Россия и ее ставленники обязаны уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных" - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

We are concerned by reports of British, Swedish & Croatian nationals being charged by illegitimate authorities in eastern Ukraine. Russia and its proxies have an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war.