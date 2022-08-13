Одна з найбільш популярних пам’яток Литви відмовилась приймати туристів з РФ

Власники Пакруойського маєтку - найбільшого з маєтків, що збереглися в країнах Балтії, і найбільш популярного туристичного об'єкта у країні - вирішили - з 12 серпня не приймати туристів з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Цей туристичний об'єкт, що знаходиться на півночі Литви, щорічно відвідують кілька сотень тисяч туристів з усієї Європи, особливо багато туристів приїжджає з Латвії.

Маєток знаходиться недалеко від кордону з Латвією, поряд з Via Baltica, що з'єднує Варшаву з Таллінном і поряд із популярним серед російських туристів Рундальським палацом.

Незважаючи на те, що Литва на початку війни в Україні ухвалила принципове рішення не видавати візи росіянам, Пакруойський маєток наголошує і на тому, що обмеження можуть запровадити культурні, туристичні об'єкти Литви, а також готелі, ресторани, державні та приватні організації.

Представник Пакруойського маєтку Гедрюс Клімкявічюс сказав: "Ми не хочемо, щоб росіяни насолоджувалися створеними нами цінностями, користувалися красою та дізнавалися про історію, яка була в минулому і яку ми створюємо щодня".

"Поки одні насолоджуються поїздками, відпочинком та розвагами у Литві, їхні співвітчизники підривають, вбивають та знищують не лише мешканців України, а й культурні цінності цієї країни. Нам не потрібні криваві гроші російських туристів", – сказав Клімкявічюс.

У цьому рішенні є винятки. Відвідати Пакруойський маєток зможуть ті громадяни Росії, які зможуть довести, що вони постраждали від путінського режиму та отримали посвідку на проживання в ЄС.

Пакруойський маєток – не тільки найбільший з комплексів, що збереглися в Литві, але й одне з 18 найпривабливіших туристичних місць у Європі, литовський "Об'єкт туризму року в 2018, 2019, 2021", там щорічно проходять унікальні фестивалі квітів і світла, там відновлюють досвід життя у маєтках у період з початку XIX до початку XX ст.

Нагадаємо, після того, як Естонія вирішила заборонити в'їзд до країни росіянам з виданими нею шенгенськими візами, Литва заявила, що цінує рішення сусіда, але наголосила, що обмеження діють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні Європейського Союзу.