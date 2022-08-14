В Австрії мікроавтобус з мігрантами перекинувся під час втечі від поліції: 3 загиблих, 7 постраждалих

Троє людей загинули внаслідок аварії за участю переповненого мікроавтобуса з нелегальними мігрантами в Бургенланді, Австрія.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомила поліція, авто перекинулося під час спроби втекти від поліцейського огляду на австрійсько-словацькому прикордонному переході в Кітзеї.

Двоє чоловіків та одна жінка загинули, ще семеро людей отримали серйозні травми.

За наявною інформацією, автомобіль належить підозрюваному у контрабанді. Чоловіка було заарештовано, повідомив представник поліції. Підозрюваний втиснув у свій фургон загалом 20 осіб, зокрема чотирьох дітей.

У травні Міністерство внутрішніх справ Австрії повідомило про ліквідацію мережі контрабандистів, які переправили десятки тисяч нелегальних іммігрантів з Угорщини до Австрії.

За даними МВС, цього року вже заарештовано майже 330 осіб, які займаються контрабандою, що на 80 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.