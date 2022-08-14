В Австрии авто с мигрантами перевернулось во время бегства от полиции: 3 погибших, 7 пострадавших

Три человека погибли в результате аварии с участием переполненного микроавтобуса в Бургенланде, Австрия.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Как сообщила полиция, фургон перевернулся при попытке скрыться от полицейского досмотра на австрийско-словацком пограничном переходе в Китзее.

Двое мужчин и одна женщина погибли, еще семеро человек получили серьезные травмы.

По имеющейся информации, автомобиль принадлежит подозреваемому в контрабанде. Мужчина был арестован, сообщил представитель полиции. Подозреваемый втиснул в свой фургон в общей сложности 20 человек, в том числе четверых детей.

В мае Министерство внутренних дел Австрии сообщило о ликвидации сети контрабандистов, переправивших десятки тысяч нелегальных иммигрантов из Венгрии в Австрию.

По данным МВД, в этом году уже арестовано почти 330 человек, занимающихся контрабандой, что на 80 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.