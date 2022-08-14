На фестивалі в Угорщині виставили стенд із українськими артистами, які воюють в ЗСУ

На фестивалі Sziget в Угорщині виставили стенд з українськими артистами, які не змогли взяти участь, оскільки захищають Україну у лавах ЗСУ.

Про це пише InfoPost, повідомляє "Європейська правда".

10 серпня в Угорщині стартував один із найбільших фестивалів Європи Sziget, який не проводився з 2019 року. Участь у фестивалі цьогоріч візьмуть і 13 українських гуртів і виконавців. Проте участь у фестивалі і російських представників викликала дискусії щодо участі українців.

На фестивалі також діє окрема локація ініціативи Music Saves UA від Всеукраїнської асоціації музичних подій. Там організатори локації обіцяють виставляти правдиву інформацію про війну в Україні, організувати презентацію фото про наслідки російського вторгнення, благодійний продаж тематичних футболок та прийом благодійних внесків на волонтерські потреби.

Крім того, на локації організували стенд з іменами українських артистів, які не змогли взяти участь у фестивалі через те, що захищають Україну у складі Збройних Сил України.

Такий стенд користувачі помітили і на інших музичних заходах, зокрема на фестивалі Pohoda, який проходив у Словаччині 7-9 липня.

Нагадаємо, Угорщина почала отримувати додаткові обсяги газу від Росії після переговорів між Москвою та Будапештом минулого місяця.