На фестивале в Венгрии выставили стенд с украинскими артистами, воюющими в ВСУ

На фестивале Sziget в Венгрии выставили стенд с украинскими артистами, которые не смогли принять участие, поскольку защищают Украину в рядах ВСУ.

Об этом пишет InfoPost, сообщает "Европейская правда".

10 августа в Венгрии стартовал один из самых больших фестивалей Европы Sziget, который не проводился с 2019 года. Участие в фестивале в этом году примут и 13 украинских групп и исполнителей. Однако участие в фестивале и российских представителей вызвало дискуссии по поводу участия украинцев.

На фестивале также действует отдельная локация инициативы Music Saves UA Всеукраинской ассоциации музыкальных событий. Там организаторы локации обещают выставлять правдивую информацию о войне в Украине, организовать презентацию фото о последствиях российского вторжения, благотворительной продаже тематических футболок и приеме благотворительных взносов на волонтерские нужды.

Кроме того, на локации организовали стенд с именами украинских артистов, которые не смогли принять участие в фестивале из-за того, что защищают Украину в составе Вооруженных Сил Украины.

Такой стенд пользователи заметили и на других музыкальных мероприятиях, в частности, на фестивале Pohoda, который проходил в Словакии 7-9 июля.

Напомним, Венгрия начала получать дополнительные объемы газа от России после переговоров между Москвой и Будапештом в прошлом месяце.