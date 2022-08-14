Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Вибух у ТЦ в Єревані стався на складі феєрверків: 1 загиблий, 20 постраждалих

Неділя, 14 серпня 2022, 14:11

Внаслідок потужного вибуху в торговому центрі "Сурмалу" в Єревані, за попередніми даними, загинула 1 особа, 20 осіб отримали тяжкі поранення.

Про це повідомив речник МНС Айк Костанян у коментарі "Новини Вірменії", пише "Європейська правда".

За попередніми даними, виникла пожежа та вибухнув склад вибухових речовин та феєрверків, обвалився триповерховий будинок.

 

На місці працює велика кількість рятувальників. Було оголошено пожежу третього ступеня складності.

Вибух у торговому центрі "Сурмалу" стався в неділю вдень

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія інциденти

Статті

Символ окупації: як Естонія завершує декомунізацію у найбільш проросійському місті країни

Символом "ватного опору" в Естонії став радянський танк Т-34 у місті Нарві. Рішення прибрати його з публічного простору викликало протести.
12 серпня 2022 — Владімір Сазонов, для Європейської правди

Трамп готується до реваншу: що зможе завадити експрезиденту повернутися у Білий дім

Проміжні вибори, що пройдуть у листопаді, можуть призвести до посилення позицій Дональда Трампа, що зробить цілком реалістичними його президентські амбіції.
12 серпня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Боротьба за Білорусь: навіщо Україні встановлювати відносини з "тіньовим урядом" Тихановської

Українська влада не спілкується ані з самопроголошеною владою Білорусі, ані з антилукашенківською опозицією – і як наслідок, ми втрачаємо підтримку навіть опозиційних лідерів думок.
11 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда