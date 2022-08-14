Вибух у ТЦ в Єревані стався на складі феєрверків: 1 загиблий, 20 постраждалих

Внаслідок потужного вибуху в торговому центрі "Сурмалу" в Єревані, за попередніми даними, загинула 1 особа, 20 осіб отримали тяжкі поранення. Про це повідомив речник МНС Айк Костанян у коментарі "Новини Вірменії", пише "Європейська правда". За попередніми даними, виникла пожежа та вибухнув склад вибухових речовин та феєрверків, обвалився триповерховий будинок. На місці працює велика кількість рятувальників. Було оголошено пожежу третього ступеня складності. Вибух у торговому центрі "Сурмалу" стався в неділю вдень.

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