Взрыв в ТЦ в Ереване произошел на складе фейерверков: 1 погибший, 20 пострадавших
Воскресенье, 14 августа 2022, 14:11
В результате мощного взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, по предварительным данным, погиб 1 человек, 20 человек получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян в комментарии "Новости Армении", пишет "Европейская правда".
По предварительным данным, возник пожар и взорвался склад взрывчатых веществ и фейерверков, обрушилось трехэтажное здание склада.
На месте работает большое количество спасателей. Был объявлен пожар третьей степени сложности.
Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошел в воскресенье днем.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.