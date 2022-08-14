Взрыв в ТЦ в Ереване произошел на складе фейерверков: 1 погибший, 20 пострадавших

В результате мощного взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, по предварительным данным, погиб 1 человек, 20 человек получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян в комментарии "Новости Армении", пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, возник пожар и взорвался склад взрывчатых веществ и фейерверков, обрушилось трехэтажное здание склада.

На месте работает большое количество спасателей. Был объявлен пожар третьей степени сложности.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошел в воскресенье днем.