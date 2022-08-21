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"Солідарність із Санною": в інтернеті підтримують прем’єрку Фінляндії, яка втрапила у скандал

фото, відео
Неділя, 21 серпня 2022, 16:37

Сотні жінок із Фінляндії та інших країн почали викладати в соцмережі відео з гештеґом "Солідарність із Санною", щоб підтримати прем’єрку, яка потрапила у скандал після "зливу" відео з приватної вечірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У відео жінки танцюють і розважаються з друзями, аби показати, що відпочинок Марін є цілком нормальним. Деякі цитують відому пісню Сінді Лопер "Дівчата хочуть повеселитися" (Girls Just Wanna Have Fun).

Відео викладали жінки не лише із Фінляндії, а й, приміром, із Данії.

Один із користувачів Twitter знайшов фото відомого президента Фінляндії Карла Густава Маннергейма, де він у 1914 році сидить голяка на коні. "Колись президенти Фінляндії могли відриватися на повну, і від них не вимагали здавати тест на наркотики", - прокоментував він.

На думку професорки ґендерних студій фінського Університету Турку Ану Койвунен, на скандал навряд чи вплинув той факт, що прем’єрка є жінкою. Ймовірно, люди більш обурені тим, що Марін вільно поводилася в місці, де були незнайомі їй люди.

А фахівець із кібербезпеки Петтері Йорвінен припустив, що відео могло з’явитися після зламу російськими хакерами акаунтів у соцмережах когось із оточення глави уряду Фінляндії.

Нагадаємо, Санні Марін довелося виправдовуватись через вечірку з друзями та запевняти у тому, що вона не вживала наркотики, після того, як відео за її участі потрапили в мережу.

На оприлюднених відео прем’єр-міністр була на вечірці з кількома фінськими публічними людьми, включаючи депутата Ілмарі Нурмінена та ведучого Тінні Вікстрьома. На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями, а на задньому плані чути, як люди кричать про кокаїн. 

За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

Пізніше Марін заявила, що здала тест на наркотики, щоб розвіяти сумніви щодо вживання наркотиків на вечірці, відео з якої з'явилося у ЗМІ.

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Фінляндія ЄвроЖиття

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