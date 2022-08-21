"Солідарність із Санною": в інтернеті підтримують прем’єрку Фінляндії, яка втрапила у скандал

Сотні жінок із Фінляндії та інших країн почали викладати в соцмережі відео з гештеґом "Солідарність із Санною", щоб підтримати прем’єрку, яка потрапила у скандал після "зливу" відео з приватної вечірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У відео жінки танцюють і розважаються з друзями, аби показати, що відпочинок Марін є цілком нормальним. Деякі цитують відому пісню Сінді Лопер "Дівчата хочуть повеселитися" (Girls Just Wanna Have Fun).

Відео викладали жінки не лише із Фінляндії, а й, приміром, із Данії.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Один із користувачів Twitter знайшов фото відомого президента Фінляндії Карла Густава Маннергейма, де він у 1914 році сидить голяка на коні. "Колись президенти Фінляндії могли відриватися на повну, і від них не вимагали здавати тест на наркотики", - прокоментував він.

Once upon a time, Finnish heads of state could let their hair down and not be required to submit a drugs test. 6th president, Gustaf Mannerheim, 1914. #solidaritywithsanna pic.twitter.com/72Jg5q66Sp — Dr Jacob Thaisen (@JacobThaisen) August 20, 2022

На думку професорки ґендерних студій фінського Університету Турку Ану Койвунен, на скандал навряд чи вплинув той факт, що прем’єрка є жінкою. Ймовірно, люди більш обурені тим, що Марін вільно поводилася в місці, де були незнайомі їй люди.

А фахівець із кібербезпеки Петтері Йорвінен припустив, що відео могло з’явитися після зламу російськими хакерами акаунтів у соцмережах когось із оточення глави уряду Фінляндії.

Нагадаємо, Санні Марін довелося виправдовуватись через вечірку з друзями та запевняти у тому, що вона не вживала наркотики, після того, як відео за її участі потрапили в мережу.

На оприлюднених відео прем’єр-міністр була на вечірці з кількома фінськими публічними людьми, включаючи депутата Ілмарі Нурмінена та ведучого Тінні Вікстрьома. На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями, а на задньому плані чути, як люди кричать про кокаїн.

За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

Пізніше Марін заявила, що здала тест на наркотики, щоб розвіяти сумніви щодо вживання наркотиків на вечірці, відео з якої з'явилося у ЗМІ.

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