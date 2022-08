"Солідарність із Санною": в інтернеті підтримують прем’єрку Фінляндії, яка втрапила у скандал

Сотні жінок із Фінляндії та інших країн почали викладати в соцмережі відео з гештеґом "Солідарність із Санною", щоб підтримати прем’єрку, яка потрапила у скандал після "зливу" відео з приватної вечірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У відео жінки танцюють і розважаються з друзями, аби показати, що відпочинок Марін є цілком нормальним. Деякі цитують відому пісню Сінді Лопер "Дівчата хочуть повеселитися" (Girls Just Wanna Have Fun).

Відео викладали жінки не лише із Фінляндії, а й, приміром, із Данії.

“Solidarity with Sanna” Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky

Один із користувачів Twitter знайшов фото відомого президента Фінляндії Карла Густава Маннергейма, де він у 1914 році сидить голяка на коні. "Колись президенти Фінляндії могли відриватися на повну, і від них не вимагали здавати тест на наркотики", - прокоментував він.

Once upon a time, Finnish heads of state could let their hair down and not be required to submit a drugs test. 6th president, Gustaf Mannerheim, 1914. #solidaritywithsanna pic.twitter.com/72Jg5q66Sp