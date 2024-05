Естонський депутат приїхав велосипедом з Таллінна до Києва задля збору для ЗСУ

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага, в четвер прибув на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для українського війська.

Про це естонський парламентар розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Депутат опублікував фото з Майдану Незалежності у Києві та повідомив, що "зробив це".

"Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам", – написав Вага.

I did it! Rode my bike from 🇪🇪TLN to Kyiv🇺🇦 to show that the war is ongoing just a bike ride away and to show support to defenders. Let’s keep focus on helping Ukraine win this war and beat terrorist Russia! pic.twitter.com/4kAO91yviP