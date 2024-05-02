Естонський депутат приїхав велосипедом з Таллінна до Києва задля збору для ЗСУ

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага, в четвер прибув на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для українського війська.

Про це естонський парламентар розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Депутат опублікував фото з Майдану Незалежності у Києві та повідомив, що "зробив це".

"Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам", – написав Вага.

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I did it! Rode my bike from 🇪🇪TLN to Kyiv🇺🇦 to show that the war is ongoing just a bike ride away and to show support to defenders. Let’s keep focus on helping Ukraine win this war and beat terrorist Russia! pic.twitter.com/4kAO91yviP – Kristo Enn Vaga (@kristovaga) May 2, 2024

Він подякував всім, хто підтримував його під час цієї мандрівки та тим, хто вже зробив пожертви для підтримки українського війська. Парламентар закликав підтримати українську армію, зробивши донат на сайті.

Фінансові пожертви збирають спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.

За інформацією, оприлюдненої на сайті збору, 262 жертводавці перерахували 29 916 євро, тоді як зазначена ціль збору – 50 тисяч євро.

Група на чолі з естонським депутатом розпочала свій шлях о 8 годині ранку 26 квітня з площі Вабадузе в Таллінні.

Відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів.

Минулого року Вага став чемпіоном країн Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.

Нагадаємо, влітку минулого року мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ.