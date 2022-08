"Солидарность с Санной": в интернете поддерживают премьера Финляндии, попавшую в скандал

Сотни женщин из Финляндии и других стран начали выкладывать в соцсети видео с хештегом "Солидарность с Санной", чтобы поддержать премьера, попавшую в скандал после "слива" видео с частной вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В видео женщины танцуют и развлекаются с друзьями, чтобы показать, что отдых Марин вполне нормален. Некоторые цитируют известную песню Синди Лопер "Девушки хотят повеселиться" (Girls Just Wanna Have Fun).

Видео выкладывали женщины не только из Финляндии, но и, например, из Дании.

“Solidarity with Sanna” Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky

Один из пользователей Twitter нашел фото известного президента Финляндии Карла Густава Маннергейма, где он в 1914 году сидит голышом на коне. "Когда-то президенты Финляндии могли отрываться по полной, и от них не требовали сдавать тест на наркотики", - прокомментировал он.

Once upon a time, Finnish heads of state could let their hair down and not be required to submit a drugs test. 6th president, Gustaf Mannerheim, 1914. #solidaritywithsanna pic.twitter.com/72Jg5q66Sp