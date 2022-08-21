"Солидарность с Санной": в интернете поддерживают премьера Финляндии, попавшую в скандал

Сотни женщин из Финляндии и других стран начали выкладывать в соцсети видео с хештегом "Солидарность с Санной", чтобы поддержать премьера, попавшую в скандал после "слива" видео с частной вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В видео женщины танцуют и развлекаются с друзьями, чтобы показать, что отдых Марин вполне нормален. Некоторые цитируют известную песню Синди Лопер "Девушки хотят повеселиться" (Girls Just Wanna Have Fun).

Видео выкладывали женщины не только из Финляндии, но и, например, из Дании.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Один из пользователей Twitter нашел фото известного президента Финляндии Карла Густава Маннергейма, где он в 1914 году сидит голышом на коне. "Когда-то президенты Финляндии могли отрываться по полной, и от них не требовали сдавать тест на наркотики", - прокомментировал он.

Once upon a time, Finnish heads of state could let their hair down and not be required to submit a drugs test. 6th president, Gustaf Mannerheim, 1914. #solidaritywithsanna pic.twitter.com/72Jg5q66Sp — Dr Jacob Thaisen (@JacobThaisen) August 20, 2022

По мнению профессора гендерных студий финского Университета Турку Ану Койвунен, на скандал вряд ли повлиял тот факт, что премьер является женщиной. Вероятно, люди возмущены тем, что Марин вольно вела себя в месте, где были незнакомые ей люди.

А специалист по кибербезопасности Петтери Йорвинен предположил, что видео могло появиться после взлома российскими хакерами аккаунтов в соцсетях кого-либо из окружения главы правительства Финляндии.

Напомним, Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики, после того, как видео при ее участии попали в сеть.

На обнародованных видео премьер-министр была на вечеринке с несколькими финскими публичными людьми, включая депутата Илмари Нурминена и ведущего Тинни Викстрема. На просочившихся в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями, а на заднем плане слышно, как люди кричат ​​о кокаине.

По словам Марина, вечеринка состоялась несколько недель назад - сначала в двух частных квартирах, а затем гуляния продолжились в двух барах. Всего с премьер-министром отдыхало около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также и неизвестные ей люди.

Позже Марин заявила, что сдала тест на наркотики, чтобы развеять сомнения в употреблении наркотиков на вечеринке, видео с которой появилось в СМИ.

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