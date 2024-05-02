У польських Карпатах гасять пожежу в національному парку

У Бещадському національному парку на території Польщі у важкодоступній місцевості виникла пожежа.

Про це повідомила пожежна служба Польщі, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, у Бещадському національному парку горить трава. Пожежа виникла у важкодоступній місцевості між Кшеменем та Обногою.

На місці працюють пожежні бригади на квадроциклах, використовують безпілотники.

Реклама:

На місце операції також направили гелікоптер Прикордонної служби та вогнеборців з Жешува.

Що спричинило пожежу, а також обсяг території, на яку поширився вогонь, не повідомляють.

Бещадський національний парк – третій за величиною національний парк Польщі. Він розташований в Підкарпатському воєводстві, поблизу кордону з Україною та Словаччиною. Гори Бещади є частиною великої дуги Східних Карпат.

Нагадаємо, Греція збільшує склад пожежних спецпідрозділів на тлі все більшої спеки.

Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою.