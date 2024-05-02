У польських Карпатах гасять пожежу в національному парку
Новини — Четвер, 2 травня 2024, 18:58 —
У Бещадському національному парку на території Польщі у важкодоступній місцевості виникла пожежа.
Про це повідомила пожежна служба Польщі, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, у Бещадському національному парку горить трава. Пожежа виникла у важкодоступній місцевості між Кшеменем та Обногою.
На місці працюють пожежні бригади на квадроциклах, використовують безпілотники.
На місце операції також направили гелікоптер Прикордонної служби та вогнеборців з Жешува.
Що спричинило пожежу, а також обсяг території, на яку поширився вогонь, не повідомляють.
Бещадський національний парк – третій за величиною національний парк Польщі. Він розташований в Підкарпатському воєводстві, поблизу кордону з Україною та Словаччиною. Гори Бещади є частиною великої дуги Східних Карпат.
Нагадаємо, Греція збільшує склад пожежних спецпідрозділів на тлі все більшої спеки.
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