У Фінляндії виключили з фракції депутата-фігуранта нічної стрілянини в Гельсінкі

У Фінляндії партія "Істинні фіни" виключила з парламентської фракції депутата Тімо Ворнанена, який став фігурантом інциденту зі стріляниною в Гельсінкі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Рішення обґрунтували втратою довіри з боку однопартійців до парламентаря.

За словами голови "Істинних фінів" Рійкки Пурра, питання про членство Ворнанена в партії розглянуть пізніше. Вона наголосила, що фракція "Істинних фінів" зосередиться на політиці, незважаючи на інцидент.

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Ворнанен, між тим, вибачився у партії та депутатів за інцидент і сказав, що створить свою парламентську фракцію і продовжить депутатську роботу.

"Без рішення суду для виключення мене з парламенту немає юридичних підстав", – заявив депутат.

Ворнанен брав участь в інциденті зі стріляниною, який стався минулими вихідними біля ресторану Bar Ihku в Гельсінкі.

Депутата підозрюють у створенні небезпеки, незаконних погрозах та злочині, пов'язаному з вогнепальною зброєю.

За даними поліції, інцидент стався о 4-й годині ранку. Ворнанен, який перебував у ресторані Bar Ihku, посварився з колегами. Сварку було залагоджено, але за межами ресторану Ворнанен несподівано дістав малокаліберний пістолет і направив його на людей. Він зробив один постріл у землю, змусивши присутніх піти.

За професією Ворнанен – поліцейський. Він також захоплюється полюванням. У нього є ліцензія на зброю.