В Естонії наступного тижня спробують засудити російську церкву за підтримку війни РФ

Парламент Естонії на своєму засіданні у четвер не встиг прийняти заяву, яка проголошує Російську православну церкву Московського патріархату інституцією, що підтримує військову агресію Росії, і продовжить обговорення наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

Обговорювати заяву депутати розпочали о 12:12, а о 14:00 відведений на засідання час минув.

Перейти до голосування депутати не встигли, оскільки представники опозиції активно ставили питання спочатку соціал-демократу Яаку Аабу, який представляв ініціативу, а потім і доповідачу з конституційної комісії Хендріку Йоханнесу Террасу.

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На початку цього тижня естонська православна церква Московського патріархату запропонувала відкласти обговорення в Рійгікогу заяви про визнання Московського патріархату організацією, яка підтримує військову агресію Російської Федерації. Заява також рішуче засуджує дії Московського патріархату з виправдання та розпалювання кровопролитної війни в Україні.

У четвер схоже прохання правлінню Рійгікогу направив архієпископ Естонської євангелічно-лютеранської церкви Урмас Війльма.

"Моє прохання пов'язане з серйозним занепокоєнням тим, що обговорення цієї заяви у Великий четвер для обох діючих в Естонії православних церков – Естонської апостольської православної церкви та Естонської православної церкви Московського патріархату – може серйозно образити релігійні почуття вірян", – пояснив Війльма.

На засіданні в четвер опозиція запитувала спікера парламенту та представників коаліції, чи не хочуть вони прислухатися до думки представників церков, але ті не вважали за потрібне відкласти обговорення питання.

Однак ухвалити його все одно не вдалося і обговорення має продовжитись наступного тижня.

Нагадаємо, у середині квітня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив про плани запропонувати парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією для заборони його діяльності в країні.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Естонії запросило на розмову представників Естонської православної церкви Московського патріархату у зв’язку з тим, що РПЦ назвала війну в Україні "священною".

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