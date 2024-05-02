Демонстранти перекрили автомобільний рух у Тбілісі
Новини — Четвер, 2 травня 2024, 19:21 —
Декілька десятків людей, які виступають проти закону про "іноагентів", у четвер ввечері перекрили автомобільний рух у Тбілісі.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".
Протестувальники зібралися на площі Героїв у Тбілісі та перекрили там автомобільний рух. Частина водіїв висловлюють їм підтримку.
Раніше поліція намагалася відтіснити активістів із проїжджої частини. За інформацією ЗМІ, правоохоронці затримали одного із учасників акції.
У МВС Грузії кажуть, що згідно із законом "Про збори та маніфестації", забороняється штучно перекривати проїжджу частину транспорту, а також створювати навмисні перешкоди руху транспорту.
Противники закону про "іноагентів" у ці хвилини вже традиційно збираються біля парламенту Грузії.
Очікують, що парламент Грузії розгляне резонансний законопроєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.
Гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман у четвер попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.
У середу, після застосування насильства силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про "іноагентів", євродепутатка Віола фон Крамон закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ у ЄС.
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