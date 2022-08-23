У Кишиневі "замінували" аеропорт, парламент, ТРЦ і військкомати

Поліція Кишинева вранці 23 серпня отримала повідомлення про нібито вибухівку в багатьох закладах, включно з парламентом і аеропортом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Речниця поліції Діана Фетко розповіла, що заявляють про мінування аеропорту Кишинева, будівлі парламенту, торгових центрів та військкоматів. Спецслужби почали перевірки.

Неправдиві повідомлення про мінування з липня стали у Молдові повсякденним явищем - лише за липень таких було понад 50.

З початку серпня поліція припинила евакуйовувати аеропорт після чергових дзвінків про "бомбу". Водночас впускати в аеропорт почали лише персонал і пасажирів з квитками.

В експертних колах у Молдові вважають, що невідомі, які стоять за кампанією "мінувань", намагаються створити у людей відчуття небезпеки і виснажити та приспати пильність правоохоронців.

Хвилю "мінувань" розслідує спеціальна робоча група при прокуратурі, до якої увійшли представники низки силових відомств. За першими версіями прокуратури, діями "мінерів" керує група людей, а мета кампанії - дестабілізація і нагнітання напруги. Кампанію пов'язують з прозахідним курсом Молдови і отриманням нею статусу кандидата на вступ до ЄС.