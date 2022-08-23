В Кишиневе "заминировали" аэропорт, парламент, ТРЦ и военкоматы

Полиция Кишинева утром 23 августа получила сообщение о якобы взрывчатке во многих учреждениях, включая парламент и аэропорт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Представитель полиции Диана Фетко рассказала, что заявляют о минировании аэропорта Кишинева, здания парламента, торговых центров и военкоматов. Спецслужбы приступили к проверке.

Неправдивые сообщения о минировании с июля стали в Молдове повседневным явлением - только за июль таких было более 50.

С начала августа полиция перестала эвакуировать аэропорт после очередных звонков о "бомбе". В то же время впускать в аэропорт начали только персонал и пассажиров с билетами.

В экспертных кругах в Молдове считают, что неизвестные, стоящие за кампанией "минирований", пытаются создать у людей ощущение опасности и истощить и усыпить бдительность правоохранителей.

Волну "минирований" расследует специальная рабочая группа при прокуратуре, в которую вошли представители ряда силовых ведомств. По первым версиям прокуратуры, действиями "минеров" руководит группа людей, а цель кампании – дестабилизация и нагнетание напряженности. Кампанию связывают с прозападным курсом Молдовы и получением статуса кандидата на вступление в ЕС.