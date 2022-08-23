Найбільш популярна партія Фінляндії пропонує розмістити в країні бази НАТО

Опозиційна Коаліційна партія Фінляндії, яка залишається найбільш популярною політичною силою країни, пропонує зміцнити безпеку Фінляндії шляхом дислокації постійних сил і бази Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Ми повинні стати центральним гравцем на карті НАТО. Чи є в нас національна воля для розміщення баз НАТО і постійних військ у Фінляндії", – поставив питання голова фракції коаліціонерів Кай Мюккянен під час літнього зібрання парламентських партій у Лаппенранті.

За його словами, сили НАТО діють у Фінляндії з моменту подачі заявки, що зміцнило безпеку країни. Мюккянен запропонував створити у Фінляндії також командний центр або арктичний центр Альянсу.

"Умови Росії про розширення альянсу більше не повинні заважати покращувати безпеку", – вважає політик.

За його словами, Коаліційна партія також підтримує збільшення витрат на оборону і поширення військового призову на жінок.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що процес ратифікації протоколу про вступ його країни в НАТО відбувається швидше, ніж очікувалось – це вже зробили понад дві третини членів Альянсу.

За словами президента Фінляндії, той факт, що США швидко схвалили заявку Фінляндії на членство у Північноатлантичному альянсі, означає повну підтримку Вашингтоном перебування країни в НАТО.

Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його - але ще не остаточно і продовжує висувати вимоги до Гельсінкі й Стокгольма.

Туреччина ще не ратифікувала протоколи про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.