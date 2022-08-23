Самая популярная партия Финляндии предлагает разместить в стране базы НАТО

Оппозиционная Коалиционная партия Финляндии, остающаяся наиболее популярной политической силой страны, предлагает укрепить безопасность Финляндии путем дислокации постоянных сил и базы Североатлантического альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Мы должны стать центральным игроком на карте НАТО. Есть ли у нас национальная воля для размещения баз НАТО и постоянных войск в Финляндии?" - задал вопрос глава фракции коалиционеров Кай Мюккянен во время летнего собрания парламентских партий в Лаппенранте.

По его словам, силы НАТО действуют в Финляндии с момента подачи заявки, что укрепило безопасность страны. Мюккянен предложил создать в Финляндии командный центр или арктический центр Альянса.

"Условия России о расширении альянса больше не должны мешать улучшать безопасность", – считает политик.

По его словам, коалиционная партия также поддерживает увеличение расходов на оборону и распространение военного призыва на женщин.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что процесс ратификации протокола о вступлении его страны в НАТО происходит быстрее, чем ожидалось – это уже сделали более двух третей членов Альянса.

По словам президента Финляндии, тот факт, что США быстро одобрили заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе, означает полную поддержку Вашингтоном пребывания страны в НАТО.

Принятие обеих стран в Альянс на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая наконец сняла его - но еще не окончательно, и продолжает выдвигать требования к Хельсинки и Стокгольму.

Турция еще не ратифицировала протоколы вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Детальнее об этом - в статье: НАТО идет на границы России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.