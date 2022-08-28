В уряді Франції хочуть забезпечувати дітей безкоштовним шкільним приладдям

Міністр-делегат уряду Франції з питань міст і житлобудування Олів’є Кляйн запропонував забезпечити дітям доступ до "мережі" безкоштовного шкільного приладдя у наступному навчальному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Я хочу разом із міністром (освіти Папом Ндіайєм) працювати над процедурою, щоб на початок 2023 навчального року діти з районів робочого класу мали все необхідне приладдя", – заявив Кляйн.

Міністр-делегат уточнив, що його ініціатива буде поширюватися на заклади освіти, які входять до так званої мережі пріоритетної освіти (це переважно школи в бідних районах, на які французький уряд виділяє додаткові кошти), а також дітей із бідних сімей, які до цієї мережі не входять.

"Ми повинні знайти рішення, яке буде справедливим, рівним, і саме над цим ми будемо працювати протягом цього навчального року", – додав він.

Кляйн має досвід впровадження подібної ініціативи під час головування містом Кліші-су-Буа, що на півночі Франції. Там дітям початкової школи видавали на стіл усі необхідні канцтовари. Як пояснював тоді політик, це дозволило гарантувати, що в дітей із бідних сімей не буде приладдя гіршої якості або не такого привабливого, як в інших.

Поки що ініціатива міністра-делегата розробляється лише для початкової школи, але вивчається можливість поширити її й на середню.

Як повідомлялося, з нового навчального року в усіх початкових класах Франції запроваджується щоденний 30-хвилинний урок фізичного виховання.