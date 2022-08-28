В правительстве Франции хотят обеспечивать детей бесплатными школьными принадлежностями

Министр-делегат правительства Франции по вопросам городов и жилищного строительства Оливье Кляйн предложил обеспечить детям доступ к "сети" бесплатных школьных принадлежностей в следующем учебном году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Я хочу вместе с министром (образования Папом Ндиайем) работать над процедурой, чтобы на начало 2023 учебного года дети из районов рабочего класса имели все необходимые принадлежности", - заявил Кляйн.

Министр-делегат уточнил, что его инициатива будет распространяться на учебные заведения, входящие в так называемую сеть приоритетного образования (это преимущественно школы в бедных районах, на которые французское правительство выделяет дополнительные средства), а также детей из бедных семей, которые в эту сеть не входят.

"Мы должны найти решение, которое будет справедливым, равным, и именно над этим мы будем работать в течение этого учебного года", – добавил он.

Кляйн имеет опыт внедрения подобной инициативы во время председательства городом Клиши-су-Буа на севере Франции. Там детям начальной школы выдавали все необходимые канцтовары. Как объяснял тогда политик, это позволило гарантировать, что у детей из бедных семей не будет принадлежностей худшего качества или не таких привлекательных, как у других.

Пока инициатива министра-делегата разрабатывается только для начальной школы, но изучается возможность распространить ее и на среднюю.

Как сообщалось, с нового учебного года во всех начальных классах Франции вводится ежедневный 30-минутный урок физического воспитания.