Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄСПЛ відновить розгляд скарг проти України, призупинений через повномасштабне вторгнення РФ

Понеділок, 29 серпня 2022, 17:27

Європейський суд з прав людини вирішив переглянути заходи щодо справ за участю України, вжиті на початку березня у зв'язку з агресією РФ, та від 1 вересня повернутися в окремих аспектах до нормального порядку роботи з такими справами.

Про це повідомив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський, пише "Європейська правда".

Гнатовський зазначив, що вихідна кореспонденція із заявниками відновиться у межах можливого, а загальна інформація для всіх заявників буде доступною на сайті суду. 

Латвія попросила в ЄСПЛ дозволу увійти до справи "Україна проти Росії"

Розгляд справ відновиться та буде встановлено нові часові межі для незавершених справ з урахуванням, наскільки можливо, фактичних можливостей сторін відповідати на поставлені питання. 

Нотифікація та публікація рішень будуть поступово відновлені. 

2 березня через повномасштабне російське вторгнення ЄСПЛ у якості виняткового кроку оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду.

Це безпрецедентне рішення, процедури для якого раніше не були не передбачені, було ухвалене за запитом українського уряду.

Київ просив "призупинити розгляд справ, що стосуються України". ЄСПЛ у своєму рішенні застосував ще ширші послаблення і призупинив розгляд щодо "справ проти України", а не "стосовно України".

Це означало, що вивчення документів, доказів тощо у справі "України проти Росії", у тому числі винесення рішення про прийнятність справи проти Кремля щодо порушень на окупованому Донбасі, могли продовжуватися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄСПЛ Війна з РФ

Статті

Стефанішина: Вікно для вступу України до НАТО може відкритися ще до завершення війни з Росією

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина: "Ми не будемо чекати, поки ЄС нам розкаже, як діяти далі... Україна може виконати все за три роки. Подивимося, чи зможе ЄС..."
29 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда

Чому приватизація полегшить Україні шлях до ЄС: досвід трьох країн

Серед вимог ЄС до України немає проведення масштабної приватизації. Проте такий крок допоможе виконати інші вимоги, необхідні для старту переговорів про вступ.
29 серпня 2022 — Кирило Сидорчук, для Європейської правди

Після Земана: які ризики несуть для України президентські вибори у Чехії

Потенційним лідером президентських перегонів у Чехії є політик, який виступає за обмеження підтримки України.
26 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда