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ЕСПЧ возобновит рассмотрение жалоб против Украины, приостановленное из-за полномасштабного вторжения РФ

Понедельник, 29 августа 2022, 17:27

Европейский суд по правам человека решил пересмотреть меры по делам с участием Украины, принятые в начале марта в связи с агрессией РФ, и с 1 сентября вернуться в отдельных аспектах к нормальному порядку работы с такими делами.

Об этом сообщил судья ЕСПЧ Николай Гнатовский, пишет "Европейская правда".

Гнатовский отметил, что исходная корреспонденция с заявителями возобновится в пределах возможного, а общая информация для всех заявителей будет доступна на сайте суда.

Рассмотрение дел возобновится и будут установлены новые временные рамки для незавершенных дел с учетом фактических возможностей сторон отвечать на поставленные вопросы.

Нотификация и публикация решений постепенно будут восстановлены.

2 марта из-за полномасштабного российского вторжения ЕСПЧ в качестве исключительного шага объявил о приостановлении всех процессов и коммуникаций, требующих ответа или действий со стороны украинского правительства.

Это беспрецедентное решение, процедуры которого ранее не были не предусмотрены, было принято по запросу украинского правительства.

Киев просил "приостановить рассмотрение дел, касающихся Украины". ЕСПЧ в своем решении применил еще более широкие послабления и приостановил рассмотрение по "делам против Украины", а не "применительно к Украине".

Это означало, что изучение документов, доказательств и т.п. по делу "Украина против России", в том числе вынесение решения о приемлемости дела против Кремля по нарушениям на оккупированном Донбассе, могли продолжаться.

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ЕСПЧ Война с РФ

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