ЄСПЛ призупинив розгляд усіх скарг, поданих проти України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у якості виняткового кроку оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду.

Про це йдеться у рішенні Суду, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

Це безпрецедентне рішення, процедури для якого досі не були не передбачені, ухвалене 2 березня за запитом українського уряду.

Цей запит надійшов від Мін'юсту 24 лютого, у перший день російського вторгнення, у ньому Київ просив "призупинити розгляд справ, що стосуються України". ЄСПЛ у своєму рішенні застосував ще ширші послаблення.

Розгляд буде призупинений щодо "справ проти України", а не "стосовно України"; це означає, що вивчення документів, доказів тощо у справі "України проти Росії", у тому числі винесення рішення про прийнятність справи проти Кремля щодо порушень на окупованому Донбасі, триватимуть. Як розповідала ЄП, ця справа щодо притягнення до відповідальності агресора була розглянута у січні, і по ній суду лишилося тільки ухвалити рішення.

Також Україна матиме можливість ініціювати нові справи проти держави-агресора.

Єдиний тип справ проти України, які теоретично можуть бути розглянуті – це про застосування термінових запобіжних заходів, якщо таку ініціюють громадяни або інша держава.

У тих справах проти України, де розгляд вже відбувся і лишилося ухвалити рішення – ці рішення ухвалять, але Суд не буде їх оприлюднювати, щоби не відволікати український уряд.

Усі часові ліміти, які раніше були висунуті на адресу України (щодо дій, або ж відповіді Києва) у поточних чи старих правах, скасовуються.

Призупинення діятиме на необмежений час.

Як повідомлялося, у вівторок ЄСПЛ наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів.

Водночас Україна ініціювала розгляд у більш авторитетному для РФ міжнародному суді. Деталі у статті: В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН